Russia: evacuato teatro Bolshoj a Mosca per sospetto ordigno esplosivo

- Circa 350 persone sono state allontanate dal Teatro Bolshoj di Mosca in seguito alla segnalazione anonima della presenza di un ordigno esplosivo all'interno dello stabile. Lo ha riferito l'ufficio stampa del Bolshoj all'agenzia "Interfax". "Ci auguriamo vivamente che l'ispezione possa essere completata in tempo e che possa iniziare lo spettacolo serale in tempo", ha affermato Katerina Novikova, addetta stampa del Bolshoj. (Rum)