Serbia-Russia: Lavrov, siamo contrari a tentativi di riscrivere storia Seconda guerra mondiale

- La Russia e la Serbia sono categoricamente contrarie ai tentativi di un certo numero di Paesi europei di riscrivere la storia della Seconda guerra mondiale. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, intervenendo alla cerimonia di accensione della Fiamma eterna al Cimitero memoriale dei liberatori di Belgrado. Il ministro ha detto che lunedì si è svolta una cerimonia per fare in modo che una fiaccola della Fiamma eterna venga trasportata alla Tomba del Milite Ignoto al muro del Cremlino. Il ministro degli Esteri russo ha espresso gratitudine personalmente al presidente serbo, Aleksandar Vucic, per aver organizzato l'evento e ha trasmesso a tutti i presenti i migliori auguri dell’omologo russo, Vladimir Putin. Lavrov ha ricordato che i soldati sovietici, fianco a fianco con quelli dell'Esercito popolare di liberazione della Jugoslavia, hanno combattuto eroicamente e versato sangue per la libertà e l'indipendenza dei fratelli slavi. "Consideriamo il nuovo monumento in onore dei soldati-liberatori come un simbolo dell'unità spirituale e storica di russi e serbi, come un promemoria della nostra fratellanza in armi, che ha contribuito a schiacciare il male e sostenere i valori duraturi di pace, vita e giustizia", ha detto il ministro. (segue) (Seb)