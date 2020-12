Brasile: Bolsonaro, chi vorrà essere vaccinato dovrà firmare un consenso informato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha affermato che firmerà oggi un decreto esecutivo (medida provisoria) che stabilisce la necessità per i cittadini che vorranno essere vaccinati contro la Covid-19 di firmare un consenso informato assumendosi rischi e responsabilità relativi all'iniezione. "Firmerò un decreto dove si sottolinea che il vaccino non è obbligatorio e in cui si prevede che si dovrà firmare un termine di responsabilità per prenderlo", ha dichiarato Bolsonaro alla stampa all'uscita dal palazzo presidenziale, confermando anche che firmerà un decreto che stanzia 20 miliardi di real (320 milioni di euro) per l'acquisto di vaccini. "La Pfizer è stata molto chiara nel contratto nel dire 'non siamo responsabili degli effetti collaterali', allora la responsabilità se la deve assumere chi riceve il vaccino", ha detto Bolsonaro. (segue) (Brb)