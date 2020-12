Brasile: Bolsonaro, chi vorrà essere vaccinato dovrà firmare un consenso informato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già il mese scorso avevano fatto scalpore le dichiarazioni del presidente brasiliano, che aveva affermato che non si vaccinerà contro la Covid-19 quando il siero sarà disponibile. “Non lo farò. È un mio diritto e sono certo che il parlamento non creerà difficoltà a chi non vuole essere vaccinato", aveva detto Bolsonaro in un video pubblicato sui canali social. “Costringere a fare il vaccino è dittatura. Chi difende questo è un dittatore”, aveva dichiarato il capo dello stato guarito dalla Covid-19 dopo essere risultato positivo a inizio luglio. Il Brasile, dove è stato confermato il primo caso nella regione, si conferma ad oggi il paese più colpito in America latina e il terzo al mondo per numero di contagi. Dall'inizio di novembre i casi di nuovi contagi da coronavirus in Brasile sono costantemente aumentati raggiungendo a dicembre quasi lo stesso livello del picco registrato a luglio. La media giornaliera di nuovi casi nell'ultima settimana è stata di 43.179 nuovi contagi al giorno. Anche la curva dei decessi è tornata a crescere fino a raggiungere la media di 637 morti al giorno registrata la scorsa settimana. (Brb)