Aerospazio: Profumo (Leonardo), grande leadership in tutta la filiera spaziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ulteriore passo in avanti per garantire la continuità del programma e riaffermare l’eccellenza italiana in campo spaziale, dopo il successo della prima generazione di Cosmo-SkyMed. Così Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo, intervenuto all’evento organizzato oggi per la firma del contratto relativo all’espansione del sistema Cosmo-SkyMed di seconda generazione, che passerà da due a quattro satelliti. “Abbiamo dimostrato grande leadership in tutta la filiera spaziale attraverso Thales Alenia Space, il centro spaziale del Fucino di Telespazio, e-Geos e le nostre divisioni: si tratta di un programma figlio di investimenti e idee nati da lontano, che continuano a rappresentare un elemento fondamentale del nostro patrimonio culturale e tecnologico”, ha detto, sottolineando come Leonardo stia continuando ad investire in maniera significativa nelle capacità e nel know how connessi all’economia spaziale. “Attraverso il Leonardo Labs e il nostro supercomputer, vogliamo allargare le nostre capacità di trattazione dei big data e dell’intelligenza artificiale: riteniamo che l’evento di oggi sia un successo per il sistema di cui Leonardo fa parte, e non abbiamo alcuna intenzione di far mancare il nostro sostegno”, ha concluso. (Ems)