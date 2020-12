India: premier Modi, agricoltori ingannati da opposizione e sindacati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agricoltori indiani che in questi giorni stanno protestando duramente contro la riforma agricola promossa dal governo sono stati “ingannati” dall’opposizione e dai sindacati. Lo ha dichiarato oggi il primo ministro Narendra Modi nel corso di una cerimonia nel villaggio di Dhordo, nello Stato occidentale del Gujarat, per la posa della prima pietra di un progetto per le energie rinnovabili che prevede anche un impianto di desalinizzazione e un impianto per il processamento automatizzato del latte. “Gli agricoltori in agitazione sono stati male informati sulla riforma agricola. Sono stati ingannati e indotti a credere che altri occuperanno le loro terre. I leader dell’opposizione erano a favore di queste stesse leggi quando erano al potere, ma non hanno mai preso una decisione. Ora che il Paese ha intrapreso un passo storico, stanno ingannando gli agricoltori”, ha dichiarato nell’occasione Modi. “Il governo dell’India – ha aggiunto il premier – è sempre stato impegnato per il benessere degli agricoltori e continuerà a rassicurare questi ultimi e a dare risposta alle loro preoccupazioni”. (segue) (Inn)