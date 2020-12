India: premier Modi, agricoltori ingannati da opposizione e sindacati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agricoltori dell’India continuano intanto a chiedere al governo di ritirare del tutto la riforma agricola che, approvata lo scorso settembre, liberalizza il mercato eliminando la mediazione dello Stato. I manifestanti hanno organizzato ieri una giornata di sciopero della fame e hanno insistito nella protesta a oltranza proclamata sin dallo scorso 27 novembre. “Lo sciopero ha avuto successo”, ha spiegato uno dei leader della protesta al confine tra gli Stati di Delhi e Haryana, alle porte della capitale, dove decine di migliaia di dimostranti si sono raccolti negli ultimi giorni. Un altro gruppo di agricoltori ha cercato di bloccare l’autostrada nazionale Delhi-Jaipur all’altezza di Shahjahanpur, ma secondo il quotidiano “Hindustan Times” l’operazione è stata impedita dalla polizia. Anche al confine tra Delhi e Noida la fazione sindacale Bharatiya Kisan ha bloccato il traffico per alcune ore. Alcune dimostrazioni si sono verificate anche negli Stati di Punjab e Haryana, con cortei di protesta di fronte ai principali uffici pubblici distrettuali. Il ministro della Difesa, Rajnath Singh, ha sottolineato che l’esecutivo “è sempre aperto al dialogo”. Secondo Singh, tuttavia, “la recente riforma è stata pensata tenendo a mente gli interessi degli agricoltori indiani”. Un appello al dialogo è arrivato anche dal ministro dell’Agricoltura, Narendra Singh Tomar, che ha chiesto ai manifestanti di sedersi attorno a un tavolo per discutere le questioni ancora in sospeso. (segue) (Inn)