Energia: da Regione Lombardia 20 milioni a Enti locali per impianti fotovoltaici e sistemi accumulo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i Comuni con popolazione residente fino a 5mila abitanti è destinata una riserva pari a 5 milioni di euro. Il contributo copre fino al 100 per cento delle spese sostenute ed è differenziato per tipologia di intervento: Fornitura e installazione di un nuovo impianto fotovoltaico integrato con un sistema di accumulo di energia elettrica, fino al 50 per cento delle spese sostenute; Fornitura e installazione di un nuovo sistema di accumulo connesso ad un impianto fotovoltaico preesistente, fino al 100 per cento delle spese sostenute per il solo sistema di accumulo. Per le Comunità Montane e per i Comuni con popolazione residente fino a 5mila abitanti il contributo copre fino al 90 per cento delle spese sostenute per nuovi impianti fotovoltaici integrati con sistemi di accumulo (prima tipologia di intervento). "Si tratta - aggiunge Setori - di una iniziativa molto attesa sui territori, per questo abbiamo deciso di raddoppiarne la dotazione economica a disposizione". "Gli enti locali - conclude - potranno presentare più domande, fino ad un massimo di 200mila euro di contributo a fondo perduto e i beneficiari avranno tempo fino al 2022 per realizzare gli interventi". (Com)