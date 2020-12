Violenza donne: assessore Lazio, 1,5 milioni per Lucha y siesta e centro Colasanti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Insieme al Presidente Zingaretti e grazie alla collaborazione delle Consigliere e dei Consiglieri del Lazio che da sempre hanno dimostrato il loro impegno su questi temi – conclude l'assessora - aggiungiamo un nuovo tassello al nostro puzzle in difesa dei diritti delle donne. La rete dei servizi contro la violenza di genere cresce e continua a radicarsi in tutto il territorio regionale". Approvata oggi dalla Giunta regionale del Lazio la Delibera che stanzia le risorse per presentare l'offerta per l'acquisizione dell'immobile di Via Lucio Sestio 10 e per il trasferimento di fondi al Comune di Sezze per l'acquisto dell'immobile che fu la casa di Donatella Colasanti. Con la Delibera di oggi, la Giunta regionale del Lazio stanzia dunque 1.457.000 euro al fine di dare continuità ai servizi presenti nell'immobile di Via Lucio Sestio 10 e garantire l'incolumità delle donne vittime di violenza ospiti della Casa e, dando seguito alla volontà espressa lo scorso 21 gennaio, dà mandato alla Direzione Bilancio e Patrimonio di presentare un'offerta cauzionata per l'acquisto. Stanziati anche, nella medesima Delibera, 40.000 euro come contributo al Comune di Sezze per l'acquisto di un immobile da destinare a Centro Antiviolenza in memoria di Donatella Colasanti. (Com)