Carceri: Bernardini (Radicali) sospende sciopero fame, incontro con Conte il 22 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rita Bernardini sarà ricevuta il 22 dicembre alle 11.30 dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte a palazzo Chigi. Lo riferisce una nota del Partito radicale. In sciopero della fame dal 10 novembre, Rita Bernardini ha chiesto al governo di adottare urgentemente delle misure atte a ridurre la popolazione detenuta anche per frenare l'epidemia Covid tra detenuti, agenti e altro personale. Quale atto di fiducia nei confronti del presidente Conte, Rita Bernardini ha deciso di sospendere l'iniziativa nonviolenta fino alla data dell'incontro. (Com)