Aerospazio: Comparini (Thales Alenia Space Italia), Cosmo-SkyMed programma di frontiera e leadership

- Cosmo-SkyMed è un programma di frontiera e leadership, che da anni è un punto di riferimento architetturale e tecnologico: un sistema radar le cui prestazioni, sul piano della risoluzione spaziale e temporale, primeggeranno per molti anni grazie alle competenze che l’industria e la comunità accademica italiana hanno messo a frutto in questi anni. Così Massimo Comparini, amministratore delegato di Thales Alenia Space Italia, intervenuto all’evento organizzato oggi per la firma del contratto relativo all’espansione del sistema Cosmo-SkyMed di seconda generazione, che passerà da due a quattro satelliti. “Si tratta di una best practice sul fronte della catena del valore: uno strumento fondamentale per numerose applicazioni – dalla gestione delle emergenze al monitoraggio di quanto accade sul pianeta – e un esempio di come l’infrastruttura spaziale abiliti applicazioni e valore economico non solo alla sua industria di riferimento, ma anche per i settori adiacenti”, ha spiegato, aggiungendo che la seconda generazione del programma consentirà di rafforzare il valore espresso in questi anni. (Ems)