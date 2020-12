Aosta: lunedì si celebra la fondazione della città col solstizio d'inverno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale Jean-Pierre Guichardaz ha spiegato: "E’ con immensa soddisfazione e forse con ancor più gioia ed emozione rispetto al passato che celebriamo, in una data così emblematica, una ricorrenza fondamentale per la nostra città: la sua fondazione. 2.045 anni fa venne tracciato il solco primigenio che disegnò le origini di una città ai piedi delle Alpi destinata a un grande destino". E infine: "Una celebrazione che giunge a termine di un anno inquieto, difficile e convulso e che, proprio per questo, evidenzia con forza l’eternità della storia sotto un cielo carico di speranza e positivi auspici". (Ren)