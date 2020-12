Niger: Unhcr condanna attacco armato a Toumour, 28 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) ha condannato l'attacco condotto da aggressori armati a Toumour, una città del Niger sudorientale, durante il quale 28 persone sono rimaste uccise e diverse centinaia ferite. In un comunicato, Unhcr ha espresso profonda preoccupazione per l’incolumità di oltre 30. mila rifugiati e sfollati interni che da tempo hanno trovato riparo a Toumour. L’attacco, durato quattro ore e rivendicato da Boko Haram, è stato sferrato il 12 dicembre scorso a partire dalle ore 19. Secondo fonti locali, gli aggressori hanno distrutto quasi due terzi delle case, incendiato e raso al suolo il mercato cittadino, e ucciso oltre un migliaio di capi di bestiame. In seguito all’attacco, la maggior parte della popolazione si è rifugiata nelle campagne e alcuni hanno fatto ritorno in città solo nelle ore diurne. Toumour è situata a 14 chilometri dal confine con la Nigeria ed accoglie 20 mila rifugiati nigeriani, 8.300 sfollati interni, e 3.600 persone di ritorno che necessitano di assistenza umanitaria. (segue) (Com)