Niger: Unhcr condanna attacco armato a Toumour, 28 morti (2)

- Il personale dell’Unhcr e i partner hanno riferito che ci sono state persone in fuga da Toumour in direzione di Diffa, una città distante circa 100 km che accoglie 46 mila rifugiati, richiedenti asilo, sfollati interni e persone di ritorno. Insieme ai partner umanitari e alle autorità locali, l’Unhcr si sta organizzando per assicurare alloggi di emergenza, cibo, acqua e assistenza sanitaria alle comunità colpite. Tuttavia, le gravi recenti inondazioni hanno ostacolato l’accesso degli operatori umanitari a Toumour. Le crescenti violenze perpetrate da gruppi estremisti nell’area del bacino del Lago Ciad hanno costretto centinaia di migliaia di persone a fuggire riversandosi nella regione di Diffa, colpita duramente da quest’afflusso. Nel corso dei primi nove mesi di quest’anno, si sono registrati oltre 450 casi di omicidio, rapimento, violenza sessuale e di genere, e altri episodi di grave natura. (segue) (Com)