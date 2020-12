Niger: Unhcr condanna attacco armato a Toumour, 28 morti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unhcr e i partner attualmente stanno assicurando protezione e aiuti umanitari a oltre 265.000 persone costrette a fuggire, di cui quasi 130mila rifugiati e richiedenti asilo nigeriani, 102.726 sfollati interni nigeriani, e 34.324 persone di ritorno nella regione. La pandemia di Covid-19 complica ulteriormente le attività di risposta, considerato che la maggior parte degli sfollati trova riparo in aree urbane affollate nelle quali è impossibile rispettare il distanziamento sociale. Malgrado aumenti l’assenza di sicurezza, il Niger continua a mostrare generosità nei confronti di quanti fuggono dalle violenze in corso nelle regioni del Lago Ciad e del Sahel nigerino. Unhcr, inoltre, chiede maggiore supporto finanziario per poter assicurare una risposta efficace alle emergenze umanitarie in corso nella regione del bacino del Lago Ciad, in cui 300 mila persone sono state costrette a fuggire dalle violenze come rifugiate e altri 2,9 milioni di persone sono sfollate all’interno del proprio Paese. A inizio dicembre, risultava finanziato il 52 per cento dei 126,3 milioni di dollari richiesti per la regione. Rafforzare le capacità nelle regioni del Sahel e del bacino del Lago Ciad resta fondamentale per poter fronteggiare rapidamente le criticità rilevate e rispondere ai movimenti di persone mediante iniziative quali il Processo di Bamako e la Dichiarazione d’intervento di Abuja, lanciate nel 2019. (Com)