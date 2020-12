Aerospazio: Pasquali (Telespazio), abbiamo imparato ad apprezzare valore della costellazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’espansione del sistema Cosmo-SkyMed di seconda generazione è un grande risultato tecnologico, che ci tiene davanti nella frontiera delle realizzazioni industriali in questo segmento. Così Luigi Pasquali, amministratore delegato di Telespazio, intervenuto all’evento organizzato oggi per la firma del contratto relativo all’espansione del sistema Cosmo-SkyMed di seconda generazione, che passerà da due a quattro satelliti. “Negli ultimi anni abbiamo imparato ad apprezzare il valore della costellazione, e Cosmo SkyMed, basandosi su prestazioni che sono al limite del progresso tecnologico già dalle primissime realizzazioni, ne rappresenta già una che sta in piedi da anni”, ha spiegato. (Ems)