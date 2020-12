Kosovo: presidente ad interim Osmani intende presentarsi alle elezioni con lista autonoma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riportato dal portale d'informazione "Ekonomia Online", il Kosovo andrà ad elezioni parlamentari anticipate in quanto i partiti politici non riusciranno a trovare un accordo sul nome del nuovo presidente della repubblica. Secondo quanto scritto, le elezioni parlamentari in Kosovo si terranno il 28 febbraio 2021. Anche dopo le nuove elezioni tuttavia è improbabile che verrà trovata la maggioranza parlamentare di 80 voti per eleggere il nuovo presidente. Non sono stati registrati negli ultimi giorni progressi nelle trattative tra i partiti politici kosovari per la scelta del nuovo presidente della repubblica: anche l'emittente tedesca "Deutsche Welle" riferisce intanto della mancata intesa e della probabilità di elezioni anticipate nel Paese balcanico. (segue) (Kop)