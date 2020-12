Speciale energia: ministro Economia Germania, Ue ci costringe ad aumentare quota rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I nuovi e più severi obiettivi dell'Ue per la protezione del clima, da raggiungere entro il 2030, “costringono” la Germania ad aumentare la quota di energia generata nel Paese da fonti rinnovabili. È quanto affermato dal ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco, Peter Altmaier, come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. Per Altmaier, gli obiettivi ambientali dell'Ue significano che gli Stati membri devono “aumentare in maniera significativa” il proprio impegno “in tutti i settori”. A tal riguardo, il ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco ha sottolineato che “anche la Germania è pronta per questo”. Altmaier ha proseguito: “Aumenteremo la quota di energie rinnovabili in tutti i settori e dovremo compiere progressi significativi nell'efficienza energetica in tutti i campi”. In tale prospettiva, è decisiva l'integrazione delle reti energetiche europea. “Con chiari obiettivi a lungo termine, ora abbiamo l'opportunità unica di promuovere e conciliare protezione del clima ed economia”, ha osservato Altmaier durante la videoconferenza dei ministri dell'Energia dei Paesi dell'Ue. Grazie allo sviluppo delle energie rinnovabili, per il ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco “possiamo garantire posti di lavoro e crearne di nuovi investendo in innovazioni e nuove tecnologie pulite”. Occorre, dunque, prestare maggiore attenzione all'efficienza energetica, così come al più ampio utilizzo di elettricità rinnovabile in tutti i settori. Decisiva è anche la maggiore integrazione delle reti energetiche europee, al centro delle deliberazioni dei ministri dell'Energia degli Stati membri dell'Ue. (Geb)