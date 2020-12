Speciale energia: Arabia Saudita, attacco a petroliera non ha danneggiato strutture porto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una fonte del ministero dell’Energia dell’Arabia Saudita ha confermato che una nave per il trasporto di carburante, ormeggiata nell’area di scarico del porto di Gedda, ha subito un attacco da parte di “un’imbarcazione esplosiva”, che ha causato un piccolo incendio. La fonte, riferisce l’agenzia di stampa saudita “Spa”, ha precisato che “unità dei vigili del fuoco e della sicurezza sono riuscite a spegnere il rogo, l’incidente non ha causato ferite o perdite, come non ha prodotto alcun danno alle strutture di scarico del carburante, o non ha avuto effetti sulle sue forniture”. Anche se il comunicato non fornisce informazioni sulla nave, si tratta verosimilmente della nave Bw Rhine, battente bandiera di Singapore, che secondo la compagnia Hafnia ha subito questa notte un attacco nello scalo di Gedda. La fonte ha condannato l’attacco “terroristico”, sottolineando che esso giunge poco tempo dopo l’attacco contro un’altra imbarcazione, la nave Mt Agrari, battente bandiera maltese, nella regione di Shuqaiq, e contro una stazione di distribuzione dei prodotti petroliferi a nord di Gedda, come dopo un attacco contro la piattaforma galleggiante di scarico della stazione di prodotti petroliferi di Jazan. La fonte ha sottolineato la “gravità” degli attacchi, le cui conseguenze ambientali possono essere particolarmente serie in caso di fuoriuscita dei prodotti petroliferi dalle imbarcazioni interessate. (Res)