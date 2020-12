Speciale energia: Alverà (Snam), da Europa ci aspettiamo regole certe e uguali per tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dall'Europa ci aspettiamo regole certe e uguali per tutti: regole complicate quindi molto lavoro nel 2021 sarà speso sulle regole di interconnessione e ci aspettiamo che questi fondi che sono stanziati per questa sorta di piano di rilancio, questo 'piano Marshall' legato alle infrastrutture dia un grande impulso”. Lo ha detto l'amministratore delegato di Snam, Marco Alverà, intervenendo a "What comes next - spunti di futuro dalla trincea" dal Palazzo delle Stelline di Milano. “Non è solo questione di sburocratizzare – ha spiegato Alverà - dobbiamo lavorare con il consenso di tutti sul territorio per realizzare quelle opere che servono per essere davvero in prima fila come sistema paese per la decarbonizzazione”. “Se poi penso che la Germania ha, nei suoi piani, di importare grandi quantità d idrogeno verde, penso che davvero l'Italia si possa candidare a essere un hub per l'idrogeno verde per poterlo esportare verso la Germania”, ha concluso Alverà. (Rem)