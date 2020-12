Speciale energia: Mondazzi (Eni), per sviluppo idrogeno servono investimenti senza perdere tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per lo sviluppo dell'idrogeno servirà costruire una rete infrastrutturale di trasporto da zero e servirà tempo, per questo “occorre cominciare subito e non perdere tempo”. Lo ha detto Massimo Mondazzi direttore generale energy evolution di ENI intervenendo a "What comes next - spunti di futuro dalla trincea" dal Palazzo delle Stelline di Milano. “Il futuro energetico al 2050 sarà molto diverso – ha spiegato Mondazzi - sostanzialmente fondato su su modalità di generazione senza carbonio, ma lì si arriverà attraverso un'evoluzione che richiederà del tempo, si passerà attraverso prodotti di transizione che riducono sensibilmente l'intensità carbonica se non la abbattono, magari con soluzioni transitorie”. “Tutti questi investimenti richiederanno grossi investimenti nelle infrastrutture: cose drasticamente nuove è difficile che possano prendere piede immediatamente”, ha evidenziato Mondazzi ricordando che ”l'idrogeno oggi nel mondo non ha un mercato, non è scambiato, è prodotto per autoconsumo, portarlo a livello di un prodotto che viene venduto in un mercato in cui ci sono scambi domanda-offerta e consegnato ai siti vuol dire fare tanti investimenti nel trasporto dell'idrogeno che adesso non ci sono. Ci vorrà del tempo e sapendo questo occorre cominciare subito e non perdere tempo”. (Rem)