Positivo al Covid il ministro delle Finanze della Tunisia: salta l'incontro Mechichi-Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita del primo ministro tunisino, Hicham Mechichi, a Roma prevista oggi è stata rimandata. Lo riferisce l'emittente radiofonica "Mosaique Fm". Secondo quanto si apprende, la missione è stata rimandata per la positività al virus responsabile della Covid-19 del ministro delle Finanze tunisino, Ali Kooli. Mechichi era atteso oggi in Italia per un incontro con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alle 16 a Palazzo Chigi, dopo la visita a Parigi. (Tut)