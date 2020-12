Giustizia: Lega, su data esame avvocati ancora grave incertezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bonafede si dimetta. Da Trieste a Cagliari la Lega Giovani è scesa in piazza portando la voce di oltre 20mila praticanti avvocato, in quella che doveva essere la giornata della prima prova d'esame per l'abilitazione professionale". Lo afferma, in una nota, il deputato della Lega Luca Toccalini, coordinatore dei Giovani del partito. "Giovani dottoresse e dottori in giurisprudenza che chiedono certezza e chiarezza, dopo anni di sacrifici anche da parte delle loro famiglie - aggiunge -. Mentre per il 7 gennaio è prevista la riapertura delle scuole - compresi gli istituti con oltre 2mila ragazzi - il governo non è stato ancora capace di dire una sola parola chiara su quando, dove e come far svolgere l'esame ad una platea di egual numero per la quale chiediamo certezza e dignità. E' incredibile come gli stessi avvocati Bonafede e Conte continuino ad ignorarli completamente".(Com)