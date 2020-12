Ungheria: Parlamento, la famiglia è l'unione tra un uomo e una donna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea nazionale ungherese ha approvato un emendamento alla Costituzione per includere una nuova definizione di famiglia. Lo riporta il portale d'informazione "Hvg". Secondo il testo, depositato in Parlamento dalla ministra della Giustizia Judit Varga lo scorso 10 novembre, la famiglia è costituita dall'unione di un padre e di una madre, che sono rispettivamente uomo e donna. L'Ungheria tutela il diritto del minore a identificarsi in linea con il sesso di nascita e gli assicura che riceva un'istruzione in linea con i valori dell'identità culturale ungherese e con la cultura cristiana. L'emendamento è stato votato da 134 deputati che si sono espressi a favore, 45 contrari e 5 astenuti. (Vap)