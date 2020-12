Imprese: Cassa depositi e prestiti inaugura nuova sede territoriale a Milano e lancia acceleratore fintech

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cassa depositi e prestiti, con un evento tutto digitale, ha inaugurato questa mattina la sua nuova sede territoriale a Milano, che avrà come bacino di riferimento tutta la Lombardia. La sede, aperta al pubblico e al tessuto produttivo lombardo, si trova al terzo piano degli uffici territoriali di Cdp di via San Marco a Milano. Ci lavoreranno una trentina di persone. "L'auspicio che ci stiamo dando con l'apertura di questa nuova sede territoriale - ha detto l'amministratore delegato di Cdp Fabrizio Palermo - è di essere più vicini al territorio e far sì che questa attività di consulenza porti a risultati concreti rapidamente, perché vogliamo essere non solo finanziatori delle opere, ma veri e propri partner della pubblica amministrazione nella realizzazione di queste opere, che vanno dall'edilizia scolastica al trasporto pubblico locale, al tema degli ospedali, sempre più cruciali. Credo che un'ulteriore leva di intervento di Cdp sia il campo immobiliare, in cui stiamo lavorando molto sul tema del social housing". "Credo che quello di oggi - ha concluso - sia un ulteriore step di avvicinamento del territorio, che vede la nostra presenza rafforzata su Milano come punto importante di una strategia che punta a sostenere il territorio, in primis la Lombardia e Milano, una città che già da tempo rappresenta un centro per la finanza italiana ed europea, ma lo sarà sempre più". (segue) (Rem)