Imprese: Cassa depositi e prestiti inaugura nuova sede territoriale a Milano e lancia acceleratore fintech (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'apertura della sede territoriale di Milano - ha aggiunto il presidente di Cdp, Giovanni Gorno Tempini - è particolarmente importante, rafforza il rapporto storico di Cdp con il capoluogo lombardo, dove siamo presenti da dieci anni con una sede, fino a pochi mesi fa l'unica oltre a quella di Roma. Con questa apertura abbiamo l'obiettivo di essere presenti nei luoghi dove s'intende operare, per comprendere e intercettare meglio i bisogni del territorio, rispondendo tempestivamente alle necessità delle imprese e delle pubbliche amministrazioni, pensando alle soluzioni più efficaci". In occasione dell'inaugurazione della nuova sede, Cassa depositi e prestiti ha presentato anche l'acceleratore dedicato alle startup del fintech. "Un'iniziativa - ha sottolineato Gorno Tempini - molto importante per valorizzare la principale piazza finanziaria del paese, che ci aspettiamo possa diventare sempre più un centro d'innovazione moderno, digitale e di riferimento a livello europeo, rendendo la città ancor più attrattiva in termini economici e di capitale umano". "Scommettiamo su Milano come polo fintech in Europa. Una grande ambizione è quella di creare una piattaforma di innovazione, per sviluppare qui a Milano un ecosistema di finanza digitale, rafforzando un settore che ha agisce sempre di più come catalizzatore nel processo di trasformazione digitale dell'economia italiana", ha aggiunto Francesca Bria, presidente Cdp Venture Capital. (Rem)