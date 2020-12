Imprese: Buschini (Pd), con ristoro Irap 51 milioni ad aziende del Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con 'Ristoro Lazio Irap' la Regione è ancora una volta a fianco delle tante attività in ginocchio, una misura decisiva affinché nessuno sia lasciato indietro nella complessa crisi economica e sanitaria che stiamo affrontando". E' quanto scrive in una nota il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini, in merito al provvedimento approvato dalla Giunta Regionale del Lazio che prevede un ristoro di 51 milioni complessivi attraverso un bando per le micro, piccole e medie imprese appartenenti a 283 distinti codici Ateco. "Lo stanziamento di 51 milioni a fondo perduto - aggiunge Buschini - per le attività del nostro territorio, dai ristoranti agli operatori del turismo, dal settore della cultura allo sport fino al benessere e ai servizi alla persona, è un nuovo, determinante anello della catena di interventi che la Giunta Zingaretti ha messo in campo da inizio pandemia - conclude - per rinsaldare e fortificare il tessuto produttivo del Lazio. Sono previsti contributi fino a 25 mila euro per le attività del Lazio: una risposta importante in momento così delicato".(Com)