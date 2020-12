Spazio: Suriano (M5s), con nostro impegno Italia quinta in space economy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da un lato c'è la propaganda dell'opposizione che accusa incredibilmente di non investire nel settore aerospaziale, dall'altra numeri e dati reali. Una ricerca del Politecnico di Milano certifica che l'Italia è al quinto posto nello Space Economy mondiale nonché seconda in Europa per investimenti spaziali in rapporto al Pil (0,55 per cento). Ciò dimostra come noi del M5s riteniamo tale settore fondamentale per il Paese: un giro d'affari annuo di due miliardi di euro, 200 aziende attive e 7 mila posti di lavoro creati". Lo dichiara in una nota Simona Suriano, deputata del M5s e capogruppo in commissione Esteri. "Il comparto aerospaziale rappresenta un elemento abilitante per ambiti strategici e garantisce un elevato ritorno degli investimenti. Per questo il Sottosegretario Fraccaro sta saggiamente puntando molto sulle attività spaziali rafforzando il ruolo di leadership del nostro Paese. Avanti su questa strada", conclude la nota.(com)