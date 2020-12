Migranti: ambasciatore Pugliese, in corso contatti per rivitalizzare cooperazione Italia-Algeria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in corso dei contatti tra Italia ed Algeria per “rivitalizzare le modalità di cooperazione previste dall’accordo di rimpatrio” dei migranti sbarcati illegalmente sulle coste italiane. Lo ha dichiarato l’ambasciatore d’Italia ad Algeri, Giovanni Pugliese, in un’intervista concessa ad “Agenzia Nova”. Secondo i dati del Viminale, fino al 14 dicembre 1.379 migranti illegali algerini sono entrati nel nostro Paese da inizio anno, contro i 1.009 dell’intero 2020. “Non si tratta di un aumento molto significativo, sono numeri sempre piuttosto contenuti. Probabilmente il leggero aumento è legato alla maggiore fragilità economica dell’Algeria in questo momento, dovuto alla pandemia che ha colpito il Paese così come l’Europa, unita al calo del prezzo del petrolio e ad altri problemi strutturali. È un fenomeno che, ci tengo a dirlo, è sostanzialmente limitato, per quanto la sua concentrazione geografica verso la Sardegna ne possa relativamente accentuare la sua portata, anche in termini di percezione e di oneri sulle autorità locali. A metà settembre si è tenuta ad Algeri una visita del ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, che ha dato ottimi risultati. Adesso sono già in corso contatti per rivitalizzare le modalità di cooperazione che sono previste dall’accordo di rimpatrio”, ha detto il diplomatico. L’accordo citato da Pugliese “non ha sempre funzionato in modo ottimale”, ha ammesso l’ambasciatore, che ha poi precisato: “Siamo in pieno esercizio del recupero del tempo perduto per agevolare le pratiche per i rimpatri”.(Ala)