Omicidio Cucchi, il generale Del Sette in aula: "Sapevo delle false relazioni dei militari"

- Si è accorto della falsità delle relazioni stilate dai due carabinieri Francesco Di Sano e di Gianluca Colicchio il 26 ottobre 2009 in merito alle condizioni di Stefano Cucchi, la notte dell'arresto, il 15 ottobre, ma non ha fatto nulla perchè "pensavo che la procura ne fosse già informata". Lo ha detto il generale Tullio Del Sette chiamato a testimoniare nel processo ter per l'omicidio di Stefano Cucchi che vede imputati 8 militari tra cui anche alti graduati per falso, favoreggiamento, calunnia e omesse denunce con cui la pubblica accusa sostiene sia stata nascosta per 9 anni la verità sulla morte del 31enne romano.Del Sette è stato comandante generale dell'Arma dei carabinieri dal gennaio 2015 al gennaio 2018, quindi ha ricoperto l'incarico di vertice della Benemerita in una fase ampiamente successiva all'omicidio, ma comunque nel periodo in cui, dopo il processo culminato con l'assoluzione degli agenti penitenziari, le indagini delle procura romana avevano preso il solco che l'avrebbe portata ai carabinieri poi condannati per il pestaggio del giovane e ai loro colleghi, adesso sotto processo, per i depistaggi.Il generale ha letto il comunicato che diffuse nel 2015 in cui considerava gravissime quelle che all'epoca erano ipotesi investigative, e mostrava solidarietà alla famiglia della vittima. "Non ho mai parlato della vicenda Cucchi con il generale Leonardo Gallitelli - che lo aveva preceduto al comando dell'Arma, ndr - nè con il generale Giovanni Nistri" che gli è succeduto nel 2018. Prima di lasciare il banco dei testimoni Del Sette ha voluto ringraziare "chi mi ha dato modo di poter apportare un contributo di verità a questo processo". (Rer)