Roma: Usb, due agenti polizia locale morti per Covid, frutto di scelte irresponsabili

- Due agenti della polizia locale di Roma Capitale sono deceduti per il Covid-19. In una nota l'Unione sindacale di base (Usb), spiega: "Sono ormai numerosi i dipendenti del Comune di Roma morti per svolgere il proprio dovere. Piangiamo i nostri colleghi, mentre dirigenti irresponsabili continuano a mandarci in servizio con il minimo delle protezioni, spesso e volentieri senza dispositivi di protezione adeguati e senza sanificazioni approfondite di sedi, automezzi e attrezzature. Ogni giorno almeno una sede della Polizia locale di Roma Capitale viene chiusa per casi Covid, e ogni volta sappiamo di inefficaci azioni di sanificazione. Decine e decine di colleghi da marzo a oggi sono risultati positivi oppure hanno affrontato quarantene (qualcuno più di una), sintomi, ricoveri. Le chiacchiere sui lavoratori fragili - prosegue la nota - si rivelano la fuffa che sono: il collega Alfredo aveva 64 anni ed era ancora in strada". (Com)