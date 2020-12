Brasile: Bolsonaro pubblica il decreto che facilita itticoltura nel Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'utilizzo di specchi d'acqua per la pratica dell'acquacoltura può essere richiesto da persone fisiche o giuridiche presso il dipartimento dell'Acquacoltura e della Pesca del Ministero dell'Agricoltura. Il sottosegretario nazionale della pesca, Jorge Seif, ha affermato che uno dei vantaggi del decreto è che il regolamento inizia ad essere redatto direttamente dal dipartimento, senza dover consultare l'Agenzia nazionale per le acque (Ana). Le aree di acquacoltura saranno classificate in base allo scopo cui sono destinate, come interesse economico, interesse sociale e ricerca o estensione. Mirano a generare occupazione e reddito, sviluppo sostenibile, aumento della produzione ittica brasiliana, inclusione sociale e sicurezza alimentare. (Brb)