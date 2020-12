Brasile: Indice di sviluppo umano (Idh), perse cinque posizioni nella classifica mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile ha perso cinque posizioni nella classifica dell'Indice di sviluppo umano (Idh) nel 2019, rispetto all'anno precedente. E' quanto emerge dal Rapporto sullo sviluppo umano, del Programma delle Nazioni unite per lo sviluppo (Undp), pubblicato oggi. L'indice Idh varia in un valore compreso tra 0 e 1. Nell'anno di riferimento il Niger, l'ultimo paese della lista, ha ottenuto un punteggio di 0,377 e la Norvegia, il primo, di 0,954. Considerando i 189 paesi analizzati, il Brasile figura 84° (nel 2018 era 79°), nonostante l'indice sia passato da 0,762 a 0,765, garantendo al Brasile la permanenza nel gruppo dei paesi ad alto sviluppo umano. In confronto con i paesi del sud America, la media brasiliana è inferiore a quella di Cile (0,851), Argentina (0,845), Uruguay (0,817), Perù (0,777) e Colombia ( 0.767), e supera quella di Suriname (0.738), Paraguay (0.728), Bolivia (0.718), Venezuela (0.711) e Guyana (0.682). Rispetto agli altri paesi che compongono il blocco Brics, il Brasile perde contro la Russia, ma appare davanti a Cina, Sud Africa e India. (segue) (Brb)