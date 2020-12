Brasile: Indice di sviluppo umano (Idh), perse cinque posizioni nella classifica mondiale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fino al 1990, quando è stato creato l'Idh, il prodotto interno lordo (Pil) era il principale indicatore utilizzato per confrontare i paesi. Il problema è che il Pil è un valore 'quantitativo' sulle dimensioni e performances dell'economia di un paese, ma non fornisce alcuna informazione su altri aspetti della vita di una nazione. Nel calcolo dell'Idh vengono considerati altri tre diversi indicatori nazionali: aspettativa di vita, reddito medio pro-capite (il Pil diviso per la popolazione), quanti anni hanno studiato le persone nel paese. (Brb)