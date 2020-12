Speciale energia: Lanzetta (Enel), Italia avanti sulle smart grid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Come italiani possiamo essere orgogliosi: noi siamo molto avanti" come Paese "rispetto alle smart grid, cioè alle reti intelligenti che consentono di distribuire energia sia all’ingresso che in uscita”. Lo ha detto il responsabile Mercato Italia di Enel, Nicola Lanzetta, nel corso del webinar "Il futuro delle città oltre la pandemia". “Infatti, se dovessimo dire quanti impianti di produzione di energia elettrica ci sono in Italia, non dovremmo rispondere 300 0 500, ma ben 800mila", ha sottolineato Lanzetta. Questi ultimi "chiaramente poggiano su una rete smart grid, che consente al consumatore di prendere energia e immetterla nel sistema”. (Rin)