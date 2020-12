Speciale energia: Germania, Omv vende stazioni di rifornimento a britannica Eg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda per l'energia austriaca Omv vende la sua rete di 285 stazioni di rifornimento in Germania meridionale al gruppo britannico Eg per 485 milioni di euro. L'operazione deve ora essere autorizzata dalle autorità garanti delle concorrenza di Germania e Ue. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, l'operazione è “un ulteriore passo nella ristrutturazione” di Omv. Parte dell'accordo è che l'acquirente assuma anche obblighi di leasing in sospeso della società austriaca. L'amministratore delegato di Omv, Rainer Seele, ha affermato: “Stiamo compiendo un altro passo decisivo nel nostro programma di disinvestimento di due miliardi di euro e con questa vendita stiamo realizzando un effetto di cancellazione del debito di circa mezzo miliardo di euro al momento della chiusura”. Omv aveva già annunciato di voler separarsi da parti dell'azienda per un valore di due miliardi di euro entro il 2021. La vendita della quota del 51 per cento che il gruppo deteneva nella controllata per i gasdotti Gas Connect a Verbund, la maggiore società elettrica austriaca, ha già fruttato 271 milioni di euro. (Geb)