Speciale energia: Turchia e Azerbaigian siglano memorandum su costruzione nuovo gasdotto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi verrà firmato un memorandum d'intesa tra i ministeri dell'Energia di Turchia e Azerbaigian sulla fornitura di gas naturale alla repubblica autonoma del Nakhchivan (exclave azerbaigiana). La società turca Botas, che è l'operatore del trasporto di gas tramite gasdotti, ha annunciato in estate una gara d'appalto per la selezione della società che svolgerà lavori di analisi e ingegneria per la costruzione del gasdotto Igdir-Nakhchivan. Secondo le informazioni, la gara riguarda le opere di indagine e mappatura territoriale e di ingegneria globale sul gasdotto che avrà un diametro di 12 pollici e lunghezza di 82 chilometri. I lavori dovrebbero essere eseguiti entro 270 giorni dall’assegnazione dell’appalto. Attualmente l'approvvigionamento di gas della repubblica autonoma del Nakhchivan viene effettuato sulla base di operazioni di scambio con l'Iran. (Tua)