Speciale energia: Alcazar Energy ottimista su crescita settore rinnovabili in Medio Oriente

- La società emiratina Alcazar Energy, con sede a Dubai e sostenuta dalla compagnia di investimenti Mubadala (fondo sovrano di Abu Dhabi), è ottimista riguardo alla crescita delle energie da fonti rinnovabili in Medio Oriente e Nord Africa, dato l’aumento della domanda di energia pulita e le preoccupazioni per il cambiamento climatico. “In questi mercati emergenti la domanda di energia conveniente è molto ampia” ha detto Daniel Calderon, co-fondatore e amministratore delegato di Alcazar, ripreso dal quotidiano emiratino "The National". Paesi del Medio Oriente come la Giordania, che dipende da importazioni energetiche per il 90 per cento del fabbisogno, optano per il solare, per soddisfare la domanda e ridurre la spesa; altri paesi esportatori come Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti stanno cercando di aumentare la capacità produttiva da rinnovabili per soddisfare i bisogni energetici. Dubai mira a generare il 25 per cento dell’energia da rinnovabili entro il 2030, e il 75 per cento entro il 2050, nel quadro di uno sforzo per l’energia pulita; Abu Dhabi mira a produrre metà della sua energia da fonti pulite entro il 2030. (Res)