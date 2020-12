Grecia: Parlamento, atteso nella notte voto su legge di bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' atteso nella notte tra oggi e domani il voto del Parlamento greco per approvare la legge di bilancio per il 2021. Il voto va a concludere una cinque giorni di intensi dibattiti in seno all'Assemblea nazionale. A parlare per ultimo sarà il premier Kyriakos Mitsotakis, dopo avere ascoltato gli interventi dei capigruppo dei partiti di opposizione. Come in altri anni, il bilancio verrà approvato con una votazione per appello nominale, che tradizionalmente serve anche come voto di fiducia al governo. (segue) (Gra)