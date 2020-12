Grecia: Parlamento, atteso nella notte voto su legge di bilancio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In caso di scenario peggiore l'economia greca diminuirà dell'11 per cento nel 2020. Lo ha reso noto ieri la Banca centrale di Atene nel suo rapporto semestrale, secondo cui la crescita nel 2021 dovrebbe attestarsi al 3,2 per cento. In una precedente stima di metà anno, la Banca centrale greca aveva valutato la contrazione economica del Paese al 9,4 per cento per quest'anno. Il governo prevede ora una contrazione del Pil intorno al 10,5 per cento nel 2020, secondo le ultime stime contenute nella legge di bilancio. (segue) (Gra)