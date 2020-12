Grecia: Parlamento, atteso nella notte voto su legge di bilancio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia greca subirà una contrazione del 10 per cento nel 2020 e riprendersi gradualmente nel 2021 a causa della pandemia di coronavirus e le restrizioni imposte dal governo di Atene che pesano sul settore dei servizi, esportazioni, sull'occupazione e sugli investimenti. È quanto rileva nel rapporto "Economic Outlook" lo all'inizio del mese l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). Nel 2022, la ripresa della Grecia dovrebbe accelerare, secondo l'Ocse, in quanto con l'arrivo del vaccino anti Covid le restrizioni e con i nuovi progetti di investimenti promessi dal governo, le prospettive saranno migliori. L'organizzazione con sede a Parigi ha dichiarato di aspettarsi una contrazione dell'economia greca del 10,1 per cento quest'anno, una crescita dello 0,9 per cento nel 2021 e del 6,6 per cento nel 2022. Il tasso di disoccupazione dovrebbe raggiungere il 16,9 per cento della forza lavoro nel 2020 dal 17,3 per cento nel 2019, salendo al 17,8 per cento nel 2021 e scendendo al 17,2 per cento nel 2022. (Gra)