Istat: Uecoop, con 1,5 milioni di anziani in Italia è sfida servizi

- Con quasi 1,5 milioni di anziani over 65 in più in Italia è necessario aumentare i servizi e l'assistenza sul territorio nazionale anche nelle aree più svantaggiate e isolate. E' quanto emerge da una analisi dell'Unione europea delle cooperative (Uecoop) in riferimento agli ultimi dati Istat sul censimento della popolazione italiana con l'emergenza Covid che sta colpendo gli anziani in famiglia e nelle case di riposo. La percentuale di popolazione con oltre 65 anni è passata dal 20,8 per cento (12.384.972 persone) del 2011 al 23,2 per cento (13.859.090) nel 2019 – sottolinea Uecoop in una nota – e un aumento sensibile si registra anche per le età più avanzate con gli ultrasettantacinquenni, passati dal 10,4 per cento del 2011 (6.152.413) all'11,9 per cento del 2019 (7.063.716), e gli ultra 85enni, che passano dal 2,8 al 3,7 per cento sul totale della popolazione. In pratica ci sono 5 anziani per ogni bambino in Italia. In una realtà come quella italiana dove gli anziani sono sempre più al centro dello scenario sociale – spiega Uecoop – serve un continuo miglioramento dei servizi di welfare che vedono con in prima linea 350mila operatori di cooperative sociali e di assistenza che seguono 7 milioni di famiglie affiancando il lavoro dei servizi pubblici. L'allungamento della vita sta cambiando le metodologie di cura in relazione ai nuovi bisogni della popolazione. Si sta delineando – sottolinea Uecoop – una società dove gli anziani cresceranno ancora di numero insieme al bisogno di assistenza e servizi sia nelle città che nei piccoli centri urbani a fronte di network familiari con minor capacità di seguire i parenti più avanti negli anni. (segue) (Com)