Istat: Uecoop, con 1,5 milioni di anziani in Italia è sfida servizi (2)

- E nonostante le quasi 8mila case di riposo italiane abbiano in media un buon livello di qualità dell'assistenza e siano cresciute del 30 per cento in dieci anni – spiega un'analisi di Uecoop – la disponibilità media a livello nazionale è solo di 1 posto letto ogni 41 anziani con richieste in aumento nonostante rette che vanno dai 1.000 ai 3.000 euro al mese a seconda della posizione della struttura, dai servizi offerti e dalla possibilità di ospitare anche a persone non autosufficienti. Proprio gli anziani non autosufficienti raddoppieranno fino a quasi 5 milioni entro il 2030. In base agli ultimi dati disponibili – spiega Uecoop –1 anziano su 3 ha gravi difficoltà a prepararsi da mangiare, fare la spesa, prendere le medicine, pulire la casa, mentre addirittura più dell'11 per cento ha problemi a prendersi cura di se stesso: dal fare il bagno o la doccia a sdraiarsi o sedersi sul letto fino a indossare abiti o svestirsi. Una situazione – conclude la nota – che impone di organizzare un sistema di welfare in grado di soddisfare la domanda di assistenza e servizi delle famiglie italiane potenziando la collaborazione fra il settore pubblico e quello privato. (Com)