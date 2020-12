Giustizia: Renzi, giustizialismo inquina la vita civile di un Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, ricorda che "ieri la Cassazione ha assolto i vertici di Eni sullo scandalo - o meglio: finto scandalo - algerino. Ormai sta diventando un genere letterario". L'ex premier aggiunge nella sua Enews: "Non passa settimana senza che la Cassazione non assolva qualcuno che i media hanno già condannato da tempo. Forse qualcuno inizia a capire che il giustizialismo inquina la vita civile di un Paese. Nel frattempo, con oggi iniziano a Firenze le udienze civili per le azioni di risarcimento danni che ho firmato nel febbraio 2019". Il senatore di Iv, poi, prosegue: "Ricordate che da Torino lanciammo una protesta civile contro il modo con il quale venivo trattato da alcuni media? Bene, da oggi siamo in tribunale: il primo procedimento che verrà discusso è quello con il quotidiano 'la Verità' e il direttore Belpietro". (Rin)