Trasporti: picco assenze, ultima alle 4:17, per questo Metro C il 23 novembre non ha aperto

- Un'assenza comunicata alle 4:17 del mattino, che è andata a sommarsi all'ultimo minuto a quelle comunicate nei giorni precedenti e che hanno registrato una percentuale molto alta: questo ha causato il blocco dell'apertura della Metro C di Roma il 23 novembre scorso. È quanto emerso oggi nel corso della seduta della commissione Trasparenza di Roma Capitale, presieduta dal consigliere del Pd Marco Palumbo. A riferire l'esito dell'indagine interna avviata da Atac, dopo che nel lunedì nero di fine novembre la linea verde della metropolitana di Roma ha aperto i battenti alle 10:30 circa anziché alle 5:30 del mattino, è stato Franco Middei, responsabile della direzione Affari legali di Atac. "Dal venerdì precedente abbiamo iniziato a ricevere segnalazioni di assenza che sono state compensate con coperture di turni del personale addetto alla linea - ha spiegato Middei -, dalla domenica sera fino alle 4 del mattino di lunedì, in immediata prossimità apertura linea, abbiamo ricevuto comunicazioni di assenza per motivazioni varie. Dall'analisi documentale svolta, tutte le motivazioni sono risultate coerenti e rispondenti alle norme ma c'è stato un numero molto alto statisticamente". Nel primo turno del 23 novembre "le assenze" hanno raggiunto "una percentuale del 63 per cento" rispetto a un'incidenza delle assenze "su tutto ottobre" dello "0,5 per cento". A fronte di tali assenze "la domenica sera Scilletta (Claudio Scilletta, responsabile d'esercio di Metro C per Atac, ndr) - ha aggiunto Middei - aveva autorizzato in via eccezionale l'apertura della linea anche con 4, anziché 5, addetti di linea. Tuttavia l'ultima comunicazione di assenza arrivata alle 4:17 del mattino, in immediata prossimità dell'inizio del servizio, ha causato che non si è potuto dar luogo all'apertura della linea con soli tre operatori". (segue) (Rer)