Trasporti: picco assenze, ultima alle 4:17, per questo Metro C il 23 novembre non ha aperto (2)

- In linea generale come già emerso "perché la linea C possa essere avviata all'esercizio occorre la copertura di almeno 5 addetti di linea", ha sottolineato Middei. Gli addetti di linea sono una categoria professionale dotata di specifiche autorizzazioni e mansioni. Oggi su Metro C in Atac "in tutto sono 81 e servono un numero di turni tra i 55 e i 60. In base all'esperienza consolidata - ha precisato Middei - 81 persone per una rotazione su 55-60 turni, è tale da fugare rischi, pur con assenze e malattie previste dalla legge". Quindi rispetto alla "sufficienza del personale" su Metro C, secondo il responsabile della direzione Affari legali di Atac, "il numero di 81 addetti di linea riteniamo sia sufficiente e congruo per coprire tutti i turni". Tuttavia quanto accaduto "è oggettivamente grave - ha ammesso Middei - e l'azienda ha segnalato l'intenzione di aprire, previa condivisione, una procedura di ricognizione di forme di disponibilità da parte del personale pronto alla reperibilità: il tavolo sindacale su questo è già aperto" e l'obiettivo è quello di mettere "a punto le procedure aziendali che prevedano per questa categoria e per le altre gli strumenti della reperibilità", ha concluso. (Rer)