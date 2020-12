Irlanda: Commissione protezione dati personali multa Twitter per 450 mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Twitter ha ricevuto una multa da 450 mila euro da parte della Commissione per la protezione dei dati personali irlandese per un'infrazione del codice di protezione dei dati personali europeo (Gdpr). È la prima volta che l'ente regolatore ha penalizzato una delle cosiddette "big tech" per l'infrazione del Gdpr. La Commissione irlandese ha infatti avviato un'inchiesta sulla compagnia nel gennaio 2019, dopo che Twitter aveva ammesso di aver inavvertitamente resi pubblici i tweet privati di alcuni utenti. I critici tuttavia fanno notare la tenuità della sanzione, dato il fatto che la compagnia ha registrato entrate per 2,8 miliardi di euro lo scorso anno.(Rel)