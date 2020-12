© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Assembramenti stamattina alla metro Anagnina. Indisponibilità treni? Mancanza di personale? Non è questo il modo di gestire il trasporto pubblico". Così in un tweet, riferisce una nota, la consigliera del Pd capitolino Ilaria Piccolo. "Virginia Raggi dovrebbe garantire sicurezza e servizi ai cittadini, ma ogni giorno dispensa degrado e inefficienza", conclude. (Com)