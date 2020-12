Viabilità: su A9 Lainate-Como-Chiasso chiusure notturne tra il 15 e il 16 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Autostrade informa in una nota che sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne, per consentire lavori di pavimentazione: nelle due notti consecutive di martedì 15 e mercoledì 16 dicembre, con orario 21.00-6.00, sarà chiuso la stazione di Fino Mornasco, in entrata verso Lainate e Chiasso e in uscita per chi proviene da Chiasso e da Lainate. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Lomazzo nord o di Como Centro; dalle 21.00 di venerdì 18 alle 5. 00 di sabato 19 dicembre, sarà chiusa l'entrata dello svincolo di Como Centro, verso Chiasso/Svizzera. In alternativa si potrà percorrere la SP17, verso Chiasso. (Com)