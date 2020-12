G20: passaggio di consegne tra ministro Catalfo e omologo saudita Al Rajhi, incontro proficuo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, ha avuto un proficuo incontro con l'omologo saudita Ahmed Sulayman al Rajhi "per un formale passaggio di consegne di presidenza del G20". Lo ha scritto Catalfo su Twitter. La ministra ha aggiunto: "Ho accolto con piacere la sua disponibilità a condividere con l'Italia l'esperienza del loro anno di presidenza che sarà molto utile per noi nel 2021. Con la presidenza uscente c'è stata piena sintonia sulla necessità che il prossimo G20Italy metta al centro la protezione dei lavoratori dall'impatto della pandemia e la necessità di adottare una strategia comune per la creazione di nuovi posti di lavoro". (Res)